Точилин покинул пост главного тренера футбольного клуба "Сочи"

Исполнять обязанности наставника команды в ближайшем матче чемпионата России будет Денис Клюев

ТАСС, 3 декабря. Руководство футбольного клуба "Сочи" отстранило Александра Точилина от работы на посту главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба "Сочи".

"Александр Точилин покинул пост главного тренера "Сочи". Решением руководства клуба 49-летний специалист отстранен от работы с командой", - говорится в заявлении пресс-службы.

Исполняющим обязанности главного тренера команды в домашнем матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга" будет Денис Клюев. Точилин возглавил "Сочи" 17 сентября после ухода с поста главного тренера Дмитрия Хохлова.

2 декабря "Сочи" в домашней игре 17-го тура РПЛ уступил самарским "Крыльям" Советов" со счетом 0:2, это поражение стало для команды третьим подряд. "Сочи" идет на последнем, 16-м месте в турнирной таблице, набрав 10 очков.

Точилин ранее возглавлял "Сочи" в сезонах-2018/19 и 2019/20. Также он был главным тренером подмосковного клуба "Олимп-Долгопрудный" и краснодарской "Кубани". В период игровой карьеры Точилин выступал на позиции защитника за столичные "Асмарал" и "Динамо", с которым стал обладателем Кубка России в 1995 году.