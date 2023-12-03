Матыцин открыл Всемирный день катания на коньках

Церемония прошла на ВДНХ на выставке-форуме "Россия"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин объявил Всемирный день катания на коньках открытым. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

Церемония прошла на ВДНХ на выставке-форуме "Россия".

"С огромным удовольствием всех поздравляю с Всемирным днем катания на коньках. Огромное удовольствие почувствовать радость скольжения, тем более в компании друзей, родственников, близких в нашей родной великой столице, и посетить выставку "Россия". Погода подарила нам тоже настоящую зиму, но самое главное, чтобы тепло и солнце было в ваших душах и было всегда желание заниматься спортом, выходить на лед и другие площадки. Потому что спорт - это очень яркое, светлое в нашей жизни. Это норма нашей жизни, и очень важно, чтобы спорт дарил много времени общения друг с другом", - сказал Матыцин.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.