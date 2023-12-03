Поздняков назвал правильным решение не приглашать Россию на Олимпийский саммит

Саммит пройдет 5 декабря в Швейцарии

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Решение не приглашать представителей России на Олимпийский саммит является правильным, так как сложно ожидать конструктивного диалога между Международным олимпийским комитетом (МОК) и Олимпийским комитетом России (ОКР) из-за полярных точек зрения по ряду вопросов. Такое мнение журналистам высказал президент ОКР Станислав Поздняков.

Олимпийский саммит пройдет 5 декабря в Лозанне. О том, что на него не пригласили представителей России, ТАСС сообщил генеральный секретарь ОКР Родион Плитухин.

"Впервые за годы, что я руковожу ОКР, мы не получили подобного приглашения. Но в сложившихся обстоятельствах это единственно правильное решение, потому что точки зрения МОК и ОКР настолько полярны, что конструктивного взаимодействия в рамках этого саммит сложно было ожидать", - сказал Поздняков.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов и при соблюдении ряда условий.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Вопрос допуска к Олимпиаде россиян и белорусов остается открытым.