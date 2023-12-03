Поздняков сравнил решение МОК о снятии карантина с рейдерским захватом спортсменов

В среду исполком МОК утвердил девять изменений спортсменами гражданства

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Утверждение Международным олимпийским комитетом (МОК) смены гражданства российских спортсменов по упрощенной схеме фактически является рейдерским захватом атлетов. Такое мнение журналистам высказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Запрос мы направили, потому что впервые в истории олимпийского движения в подобных условиях осуществляется, можно сказать, рейдерский захват наших спортсменов. Мы будем против этого возражать. Сомневаюсь, что это к чему-то приведет, но это необходимые шаги: мы должны использовать все свои возможности в преддверии судебных разбирательств", - сказал Поздняков.

В среду исполком МОК утвердил девять изменений спортсменами гражданства. В заявлении организации отмечалось, что исполком предоставил запрошенное освобождение от трехлетнего карантина после предварительного согласия соответствующих международных федераций и национальных олимпийских комитетов в соответствии с Олимпийской хартией. При этом в МОК отметили, что членство ОКР в организации в настоящее время приостановлено.

12 октября МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Российская сторона подала апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд.