В РПЛ прорабатывают разные сценарии на случай отмены матчей из-за снегопада в Москве

В воскресенье в столице должны пройти два матча чемпионата страны

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) реагирует на возможные риски отмены матчей 17-го тура чемпионата страны из-за снегопада в Москве и прорабатывает разные сценарии развития событий. Об этом ТАСС сообщил директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов.

В воскресенье в Москве должны пройти матчи ЦСКА - "Ростов" (14:00 мск) и "Локомотив" - "Зенит" (16:30 мск). На 4 декабря в столице запланирована игра между "Динамо" и казанским "Рубином".

"Лига, естественно, реагирует на возможные риски в связи с прогнозом погоды и на сегодняшний день, и на следующий тур прорабатывает разные сценарии на тот случай, если будет принято решение об отмене или о переносе матчей, - сказал Фетисов. - Мы в контакте с клубами, Российским футбольным союзом, министерством спорта, с силовыми ведомствами".

3 декабря Гидрометцентр России сообщил, что сильный снегопад обрушился на Московский регион. Согласно экстренному предупреждению, в городе и по области возможны метель, усиление ветра до 16 м/с и гололедица, снежные заносы.