Матыцин: конькобежный спорт в России продолжит развиваться, несмотря на санкции

Из-за санкций, которые действуют с февраля 2022 года, российские конькобежцы, шорт-трекисты и фигуристы не могут участвовать в международных соревнованиях под эгидой ISU

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Конькобежный спорт в России продолжит свое развитие, несмотря на нынешние санкции со стороны Международного союза конькобежцев (ISU). Такое мнение журналистам высказал глава Министерства спорта РФ Олег Матыцин.

Из-за санкций, которые действуют с февраля 2022 года, российские конькобежцы, шорт-трекисты и фигуристы не могут участвовать в международных соревнованиях под эгидой ISU. В ноябре стало известно, что Союз конькобежцев России (СРК) и Федерация фигурного катания на коньках России отозвали апелляцию из Спортивного арбитражного суда на решение ISU об отстранении.

"Это временное явление - принятие таких необоснованных дискриминационных решений со стороны отдельных лиц. ISU всегда пропагандировал ценности здорового образа жизни, единства большой спортивной мировой семьи, и надеюсь, этот период [отстранения] пройдет, - сказал Матыцин. - Россия спокойно относится к таким явлениям. Россия самодостаточная страна, у нас огромный потенциал, число олимпийских чемпионов громадное".

"Мы видим, что богатство - это наши люди. Поэтому мы спокойно реагируем на заявления отдельных людей. Для нас главное - само явление катания на коньках, и оно не зависит от принятия какими-то людьми временных решений", - добавил он.

По мнению Матыцина, СКР обязательно вернется в ISU в качестве полноправного члена. "Поэтому напомню, что независимо ни от чего, конькобежный спорт, равно как и любой спорт в нашей великой стране, жил и будет жить вечно", - отметил он.