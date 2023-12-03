Для уборки поля стадиона ЦСКА перед матчем РПЛ с "Ростовом" привлекли спецтехнику

Начало игры запланировано на 14:00 мск

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Уборка газона стадиона "ВЭБ-Арена", на котором должен пройти матч 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и "Ростовом", производится с помощью спецтехники. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

К уборке снега с газона "ВЭБ-Арены" перед матчем ЦСКА - "Ростов" привлекли спецтехнику © Роман Шлуинский/ ТАСС

По оценкам корреспондента агентства, в очистке газона от снега также принимает участие порядка 40 человек.

Матч ЦСКА и "Ростова" должен начаться в 14:00 мск.

3 декабря на Московский регион обрушился сильный снегопад. Согласно экстренному предупреждению Гидрометцентра России, в столице и по области возможны метель, усиление ветра до 16 м/с и гололедица, снежные заносы. В Москве и Подмосковье продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности - предпоследний в колористической шкале оповещений о метеорологических условиях. Он символизирует опасную погоду и вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками. "Ростов" идет на 10-й строчке с 20 очками.