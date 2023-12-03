Футболисты ЦСКА и "Ростова" вышли на разминку перед матчем РПЛ, несмотря на непогоду

Для уборки поля стадиона ЦСКА привлекли спецтехнику

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Игроки московского футбольного клуба ЦСКА и "Ростова" вышли на разминку перед матчем 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Также на разминку перед матчем вышли и арбитры матча.

Ранее корреспондент ТАСС сообщил, что для уборки поля стадиона ЦСКА перед матчем РПЛ с "Ростовом" привлекли спецтехнику. Пресс-служба ЦСКА объявила, что встреча пройдет с использованием оранжевых мячей, хорошо видимых при игре в снежную погоду.

3 декабря на московский регион обрушился сильный снегопад. Согласно экстренному предупреждению Гидрометцентра России, в столице и по области возможны метель, усиление ветра до 16 м/с и гололедица, снежные заносы. В Москве и Подмосковье продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности - предпоследний в колористической шкале оповещений о метеорологических условиях. Он символизирует опасную погоду и вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.