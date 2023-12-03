Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка России по лыжным гонкам

Победительницей соревнований среди женщин стала Вероника Степанова

ТЮМЕНЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем масс-старта на 20 км классическим стилем на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования прошли в Тюмени.

Большунов преодолел дистанцию за 57 минут 15,9 секунды. Вторым финишировал Илья Семиков (отставание - 2,2 секунды), третьим - Алексей Червоткин (+5,4). Ранее Большунов стал победителем второго этапа кубка страны в спринте классическим стилем и индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем.

Победу на аналогичной дистанции у женщин одержала олимпийская чемпионка Вероника Степанова. Второй стала Анастасия Фалеева (+0,1), третьей - Анастасия Кулешова (+0,6). 2 декабря Степанова снялась с четвертьфинала спринтерской гонки. В своем телеграм-канале она объяснила свой поступок тем, что не готова бороться за подиум в спринте, и сообщила о намерении подойти в хорошей форме к гонке на 20 км.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях после начала специальной военной операции на Украине.