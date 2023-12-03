Матч РПЛ между ЦСКА и "Ростовом" начался, несмотря на непогоду

В воскресенье на Московский регион обрушился сильный снегопад

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Матч 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и "Ростовом", стартовал, несмотря на сильный снегопад в столице.

Игра началась согласно расписанию - в 14:00 мск. Ранее для уборки газона московского стадиона "ВЭБ-Арена" была задействована спецтехника.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками. "Ростов" идет на 10-й строчке с 20 очками.

3 декабря на Московский регион обрушился сильный снегопад. В Москве и Подмосковье продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности - предпоследний в колористической шкале оповещений о метеорологических условиях. Он символизирует опасную погоду и вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.