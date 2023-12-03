Поле "ВТБ-Арены" накрыто специальным покрытием перед матчем "Динамо" - "Рубин"

Встреча пройдет 4 декабря

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Поле московской "ВТБ-Арены" накрыто специальным антиосадочным покрытием в преддверии матча 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Динамо" и казанским "Рубином". Об этом ТАСС сообщили в "ВТБ-Арене".

Матч между "Динамо" и "Рубином" пройдет 4 декабря на "ВТБ-Арене" и начнется в 19:30 мск.

"В данный момент следим за прогнозом. Обещают окончание снегопада в 2 часа ночи. Сейчас поле закрыто специальным антиосадочным покрытием. Завтра утром его снимают и начинают убирать весь снежный покров. Если в течение дня будут осадки, агрономы используют специальные щетки, которые не травмируют газон", - сказал собеседник агентства.

3 декабря Гидрометцентр России сообщил, что сильный снегопад обрушился на московский регион. Согласно экстренному предупреждению, в Москве и области возможны метель, усиление ветра до 16 м/с и гололедица, снежные заносы.