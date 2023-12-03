Хоккеист Ковальчук дебютирует за "Спартак" в ретро-матче против "Куньлуня" 24 декабря

Встреча пройдет на Малой спортивной арене в "Лужниках"

МОСКВА, 3 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по хоккею Илья Ковальчук дебютирует за московский "Спартак" 24 декабря против "Куньлунь Ред Стар" в ретро-матче. Об этом ТАСС сообщил председатель попечительского совета красно-белых Александр Якушев.

"Да, Ковальчук впервые сыграет 24 декабря против "Куньлунь Ред Стар" в ретро-матче на Малой спортивной арене [в "Лужниках"] ", - сказал Якушев.

Ковальчуку 40 лет, его последним клубом был "Авангард" в 2021 году, с которым он в третий раз в карьере выиграл Кубок Гагарина.