3 декабря, 11:12
КХЛ

Хоккеист Ковальчук дебютирует за "Спартак" в ретро-матче против "Куньлуня" 24 декабря

Илья Ковальчук. Сергей Бобылев/ ТАСС
Илья Ковальчук
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Встреча пройдет на Малой спортивной арене в "Лужниках"

МОСКВА, 3 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по хоккею Илья Ковальчук дебютирует за московский "Спартак" 24 декабря против "Куньлунь Ред Стар" в ретро-матче. Об этом ТАСС сообщил председатель попечительского совета красно-белых Александр Якушев.

"Да, Ковальчук впервые сыграет 24 декабря против "Куньлунь Ред Стар" в ретро-матче на Малой спортивной арене [в "Лужниках"] ", - сказал Якушев.

Ковальчуку 40 лет, его последним клубом был "Авангард" в 2021 году, с которым он в третий раз в карьере выиграл Кубок Гагарина. 

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