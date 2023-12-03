"Рубин" не получал информации о возможном переносе матча РПЛ с "Динамо"

Игра должна пройти в столице 4 декабря, накануне на Москву обрушился сильный снегопад

МОСКВА, 3 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Казанский футбольный клуб "Рубин" не располагает никакой информацией о возможном переносе гостевого матча 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным "Динамо". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Матч "Динамо" - "Рубин" пройдет 4 декабря, начало запланирован на 19:30 мск.

"Никаких сообщений о переносе мы не получали. Команда сама находится в Москве со среды", - сказал собеседник агентства.

В "ВТБ-Арене" ТАСС сообщили, что поле стадиона, на котором должен пройти матч "Динамо" - "Рубин", сейчас накрыто специальным антиосадочным покрытием. В понедельник утром его снимут и уберут весь снежный покров. Если в течение дня будут осадки, агрономы используют специальные щетки, которые не травмируют газон.

3 декабря Гидрометцентр России сообщил, что сильный снегопад обрушился на Московский регион. Согласно экстренному предупреждению, в Москве и области возможны метель, усиление ветра до 16 м/с и гололедица, снежные заносы. Воскресный матч ЦСКА - "Ростов" начался, несмотря на сильный снегопад.