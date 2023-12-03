Сборная Запада одержала победу в Кубке вызова МХЛ

Соревнования прошли в Туле

ТУЛА, 3 декабря. /ТАСС/. Сборная Запада со счетом 5:3 обыграла команду Востока в Кубке вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Встреча прошла в Туле.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Игорь Чернышов (9-я, 60-я минуты), Матвей Поляков (18), Матвей Брынцев (51), Егор Родионов (57). У команды Востока отличились Владимир Михалев (4), Сергей Колесников (7, 14).

Для участия в Фонбет - Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) были выбраны нападающие Колесников из уфимского "Толпара" (дивизион Харламова), Михалев из новосибирских "Сибирских снайперов" (дивизион Тарасова), Игорь Чернышов из московского "Динамо" (дивизион Чернышова) и Матвей Поляков из петербургского "СКА-1946" (дивизион Боброва).

2 декабря в Туле состоялся Матч звезд Женской хоккейной лиги. Победу в нем одержала сборная Востока (5:4). Звездный уикенд КХЛ пройдет 9-10 октября в Санкт-Петербурге. Мероприятия Матча звезд примет "СКА-Арена".