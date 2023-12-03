Начало матча РПЛ "Локомотив" - "Зенит" перенесено на полчаса

Начало игры на "РЖД-Арене" было запланировано на 16:30 мск

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Начало матча 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Локомотивом" и петербургским "Зенитом" перенесено на полчаса. Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

"Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Задержка вызвана решением главного арбитра и связана с подготовкой поля к матчу", - говорится в сообщении "Зенита". Изначально пресс-служба "Локомотива" сообщила журналистам, что решение отложить матч на полчаса было предварительным.

Начало игры на "РЖД-Арене" было запланировано на 16:30 мск.

Ранее в воскресенье на московской "ВЭБ-Арене" прошел матч между столичным ЦСКА и "Ростовом". Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев. Перед началом встречи поле стадиона чистили от снега с использованием спецтехники, игра прошла с использованием оранжевых мячей, хорошо видимых в снежную погоду. Оранжевые мячи будут также использованы в матче "Локомотива" и "Зенита".

3 декабря на московский регион обрушился сильный снегопад. Согласно экстренному предупреждению Гидрометцентра России, в столице и по области возможны метель, усиление ветра до 16 м/с и гололедица, снежные заносы. В Москве и Подмосковье продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности - предпоследний в колористической шкале оповещений о метеорологических условиях. Он символизирует опасную погоду и вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.