Вучич принял в Белграде президента Международной ассоциации бокса Кремлева

На встрече также присутствовали Рой Джонс - младшего, Александр Поветкин и Денис Лебедев

БЕЛГРАД, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич принял в воскресенье в Белграде президента Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева. Об этом Вучич сообщил в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Я приветствовал президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлева, а также легендарных чемпионов Роя Джонса - младшего, Александра Поветкина и Дениса Лебедева, - написал Вучич. - Я поблагодарил их за огромную поддержку возвращения Сербии на вершину мирового бокса. Для нас строительство Национального тренировочного центра бокса является крупным инфраструктурным проектом, который будет способствовать дальнейшему развитию этого спорта в Сербии".

Ранее Кремлев стал лауреатом российской Национальной спортивной премии в номинации "Посол мира" за развитие и укрепление международных отношений в сфере физической культуры и спорта. Он подчеркивал, что людям во всем мире сейчас важно объединиться вокруг спорта.