ЦСКА обыграл "Ростов" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома со счетом 2:0 обыграл "Ростов" в матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене".
В составе победителей голы забили Федор Чалов (4-я минута, с пенальти), Виктор Мендес (68). На первой минуте добавленного к основному времени матча был удален защитник "Ростова" Виктор Мелехин.
3 декабря на Московский регион обрушился сильный снегопад, в Москве и Подмосковье продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности - предпоследний в колористической шкале оповещений о метеорологических условиях. Встреча между ЦСКА и "Ростовом" прошла с использованием оранжевых мячей, хорошо видимых при игре в снежную погоду. Перед началом матча для уборки поля стадиона была привлечена спецтехника.
ЦСКА и "Ростов" провели второй матч в течение одной календарной недели. 29 ноября команды встречались в первом матче четвертьфинала "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. Игра в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1:1.
ЦСКА благодаря победе поднялся на пятое место турнирной таблицы. Подопечные Владимира Федотова набрали 28 очков. "Ростов" располагается на десятой позиции, на счету команды 20 очков. В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с "Краснодаром" 10 декабря, "Ростов" днем ранее проведет гостевой матч против грозненского "Ахмата".
1
"Зенит"
16
10
3
3
33
33
14
19
2
"Краснодар"
16
9
5
2
32
25
13
12
3
"Крылья Советов"
17
8
5
4
29
36
24
12
4
"Динамо"
16
7
7
2
28
27
21
6
5
ЦСКА
17
7
7
3
28
31
23
8
6
"Спартак"
16
8
3
5
27
23
22
1
7
"Рубин"
16
7
4
5
25
16
20
-4
8
"Локомотив"
16
6
7
3
25
24
22
2
9
"Пари НН"
17
6
3
7
21
15
15
0
10
"Ростов"
17
5
5
7
20
24
29
-5
11
"Факел"
17
5
7
7
20
14
18
-4
12
"Урал"
17
5
4
8
19
18
26
-8
13
"Оренбург"
16
3
5
8
14
17
25
-8
14
"Балтика"
17
3
4
10
13
12
23
-11
15
"Ахмат"
16
3
4
9
13
16
22
-6
16
"Сочи"
17
3
1
13
10
16
30
-14