3 декабря, 12:58
Футбол в России

ЦСКА обыграл "Ростов" в матче чемпионата России по футболу

Для очистки газона московского стадиона "ВЭБ-Арена" от снега была задействована спецтехника

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома со счетом 2:0 обыграл "Ростов" в матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене".

В составе победителей голы забили Федор Чалов (4-я минута, с пенальти), Виктор Мендес (68). На первой минуте добавленного к основному времени матча был удален защитник "Ростова" Виктор Мелехин.

3 декабря на Московский регион обрушился сильный снегопад, в Москве и Подмосковье продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности - предпоследний в колористической шкале оповещений о метеорологических условиях. Встреча между ЦСКА и "Ростовом" прошла с использованием оранжевых мячей, хорошо видимых при игре в снежную погоду. Перед началом матча для уборки поля стадиона была привлечена спецтехника.

ЦСКА и "Ростов" провели второй матч в течение одной календарной недели. 29 ноября команды встречались в первом матче четвертьфинала "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. Игра в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1:1.

ЦСКА благодаря победе поднялся на пятое место турнирной таблицы. Подопечные Владимира Федотова набрали 28 очков. "Ростов" располагается на десятой позиции, на счету команды 20 очков. В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с "Краснодаром" 10 декабря, "Ростов" днем ранее проведет гостевой матч против грозненского "Ахмата".

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"Рубин"

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4

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25

16

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-4

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"Локомотив"

16

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3

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"Пари НН"

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6

3

7

21

15

15

0

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"Ростов"

17

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5

7

20

24

29

-5

11

"Факел"

17

5

7

7

20

14

18

-4

12

"Урал"

17

5

4

8

19

18

26

-8

13

"Оренбург"

16

3

5

8

14

17

25

-8

14

"Балтика"

17

3

4

10

13

12

23

-11

15

"Ахмат"

16

3

4

9

13

16

22

-6

16

"Сочи"

17

3

1

13

10

16

30

-14


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