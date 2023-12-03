ЦСКА обыграл "Ростов" в матче чемпионата России по футболу

Для очистки газона московского стадиона "ВЭБ-Арена" от снега была задействована спецтехника

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома со счетом 2:0 обыграл "Ростов" в матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене".

В составе победителей голы забили Федор Чалов (4-я минута, с пенальти), Виктор Мендес (68). На первой минуте добавленного к основному времени матча был удален защитник "Ростова" Виктор Мелехин.

3 декабря на Московский регион обрушился сильный снегопад, в Москве и Подмосковье продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности - предпоследний в колористической шкале оповещений о метеорологических условиях. Встреча между ЦСКА и "Ростовом" прошла с использованием оранжевых мячей, хорошо видимых при игре в снежную погоду. Перед началом матча для уборки поля стадиона была привлечена спецтехника.

ЦСКА и "Ростов" провели второй матч в течение одной календарной недели. 29 ноября команды встречались в первом матче четвертьфинала "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. Игра в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1:1.

ЦСКА благодаря победе поднялся на пятое место турнирной таблицы. Подопечные Владимира Федотова набрали 28 очков. "Ростов" располагается на десятой позиции, на счету команды 20 очков. В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с "Краснодаром" 10 декабря, "Ростов" днем ранее проведет гостевой матч против грозненского "Ахмата".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24 Место Команда Матчи Победы Ничьи Поражения Очки ЗМ ПМ РМ 1 "Зенит" 16 10 3 3 33 33 14 19 2 "Краснодар" 16 9 5 2 32 25 13 12 3 "Крылья Советов" 17 8 5 4 29 36 24 12 4 "Динамо" 16 7 7 2 28 27 21 6 5 ЦСКА 17 7 7 3 28 31 23 8 6 "Спартак" 16 8 3 5 27 23 22 1 7 "Рубин" 16 7 4 5 25 16 20 -4 8 "Локомотив" 16 6 7 3 25 24 22 2 9 "Пари НН" 17 6 3 7 21 15 15 0 10 "Ростов" 17 5 5 7 20 24 29 -5 11 "Факел" 17 5 7 7 20 14 18 -4 12 "Урал" 17 5 4 8 19 18 26 -8 13 "Оренбург" 16 3 5 8 14 17 25 -8 14 "Балтика" 17 3 4 10 13 12 23 -11 15 "Ахмат" 16 3 4 9 13 16 22 -6 16 "Сочи" 17 3 1 13 10 16 30 -14



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