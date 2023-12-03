Карпин назвал убийством футбола решение провести матч ЦСКА - "Ростов" в снегопад

Главный тренер "Ростова" считает, что игру нельзя было проводить в таких условиях

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Решение о том, чтобы разрешить сыграть матч между ЦСКА и "Ростовом" в сильный снегопад, является убийством футбола. Такое мнение высказал журналистам главный тренер "Ростова" Валерий Карпин.

"Ростов" уступил ЦСКА в матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги со счетом 0:2. Матч прошел, несмотря на сильный снегопад, с использованием оранжевых мячей, хорошо видимых при игре в снежную погоду. Перед началом игры для уборки поля стадиона была привлечена спецтехника. На первой минуте добавленного к основному времени матча был удален защитник "Ростова" Виктор Мелехин.

"Я до игры все сказал. Не знаю, кто принимал решение, но надо быть дебилом, чтобы принимать решение тут играть, - сказал Карпин. - Со мной не принимали решение. Красная карточка - ерунда. То, что вы увидели, это убийство футбола".

"Почему нельзя было перенести игру, что мешало? Для чего принимали переход на систему "осень - весна", чтобы не играть в такую погоду, кроме еврокубков", - добавил он.

В следующем матче "Ростов" 9 декабря сыграет в гостях против грозненского "Ахмата".