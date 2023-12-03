Для уборки поля перед матчем "Локомотива" и "Зенита" привлекли спецтехнику

Начало встречи было перенесено на 17:00 мск по решению главного арбитра для подготовки поля к матчу

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Уборка газона "РЖД-Арены" в Москве от снега перед матчем 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Локомотивом" и "Зенитом" производится с использованием специальной техники. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Игра должна была начаться в 16:30 мск, однако начало встречи было перенесено на 17:00 мск по решению главного арбитра для подготовки поля к матчу.

Ранее в воскресенье на московской "ВЭБ-Арене" прошел матч между столичным ЦСКА и "Ростовом". Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев. Перед началом встречи поле стадиона чистили от снега с использованием спецтехники, игра прошла с использованием оранжевых мячей, хорошо видимых в снежную погоду.

3 декабря на московский регион обрушился сильный снегопад. Согласно экстренному предупреждению Гидрометцентра России, в столице и по области возможны метель, усиление ветра до 16 м/с и гололедица, снежные заносы. В Москве и Подмосковье продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности - предпоследний в колористической шкале оповещений о метеорологических условиях. Он символизирует опасную погоду и вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.