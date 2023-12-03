Федотов считает, что можно проводить футбольные матчи на заснеженных полях

Матч ЦСКА - "Ростов" прошел, несмотря на сильный снегопад, с использованием оранжевых мячей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Футбольные матчи можно проводить на заснеженных полях, поскольку они были и при системе "весна - осень". Такое мнение журналистам высказал главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.

ЦСКА обыграл "Ростов" в матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги со счетом 2:0. Матч прошел, несмотря на сильный снегопад, с использованием оранжевых мячей, хорошо видимых при игре в снежную погоду. Перед началом матча для уборки поля стадиона была привлечена спецтехника.

"Мы не участвовали в дискуссии по тому, стоило ли проводить матч, решение было по отмашке делегата игры. Логично было игру перенести на весну, - сказал Федотов. - Завтра мороз крепчает, по осадкам не было гарантий, и мы бы столкнулись с такой же ситуацией".

"В нашей далекой практике начало и концовка чемпионта проводились на ледяных полях, можно найти те записи. Перед Новым годом мы проводили подготовку на таких полях. Футбол не был каким-то другим: мы играли на заснеженном поле, где-то оно плотное, где-то менее укатанное. Понятно, что есть технологии, все улучшается. Было хорошее выражение "матч состоится в любую погоду", и так и было. Понятно, что это отсутствие комфорта, но матчи в таких условиях проходили, было много азарта".

Главный тренер ЦСКА поблагодарил болельщиков, пришедших на игру: "Несмотря на такие условия, они горячо поддерживали нашу команду. Понятно, нужно принимать какие-то решения, анализировать. Так получается, что зима у нас не наступает неожиданно. Вернее, она неожиданно наступает, но мы знаем календарное время. В таких погодных условиях тяжело играть. Если не считать снег и сильные дожди, футбол не только для игроков, а для болельщиков, и не очень комфортно поддерживать команду. Понятно, что с переходом [на "весну - осень"] мы что-то зацепим в плане погоды, но будем проводить матчи в комфортных условиях".