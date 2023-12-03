Российские дзюдоисты завоевали шесть медалей на турнире "Большого шлема"

В активе россиян две золотые и четыре бронзовые медали

ТАСС, 3 декабря. Россияне завоевали две золотые и четыре бронзовые медали на турнире "Большого шлема" по дзюдо. Соревнования завершились в Токио.

В первый день турнира бронзу завоевали Давид Карапетян (весовая категория до 81 кг) и Михаил Игольников (до 90 кг). Во второй день Матвей Каниковский (до 100 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 100 кг) стали обладателями золотых медалей, бронзовые награды - у Аюба Блиева (до 60 кг) и Инала Тасоева (свыше 100 кг).

Россияне выступали на турнире в нейтральном статусе. Если бы российская сборная была представлена в медальном зачете, то заняла бы второе место. Больше всего медалей у японцев (7 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые).