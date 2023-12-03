Футболист ЦСКА Чалов рассказал, что не хотел бы снова играть в снегопад

По словам нападающего, он получил интересный опыт

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов считает интересным опыт игры в снегопад, однако не хотел бы его повторения. Об этом он рассказал журналистам.

В воскресенье ЦСКА на своем поле со счетом 2:0 обыграл "Ростов" в матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел, несмотря на сильный снегопад, с использованием оранжевых мячей, хорошо видимых при игре в снежную погоду. Перед началом матча для уборки поля стадиона была привлечена спецтехника.

"Было интересно, как смогут убрать поле, насколько оно будет готово для игры. Да, было не до конца поле готово, во время игры прямо убирали лопатами, так что работникам большое спасибо. Такой интересный опыт, но повторять не хотелось бы", - сказал Чалов.

"Момент в карьере был похожий, когда я дебютировал в матче с [пермским] "Амкаром". Конечно, не было такого слоя снега, но по ощущениям было то же самое, в такие моменты пытаешься получить удовольствие от всего происходящего, получить такой опыт. Как отреагировали легионеры? Они не спрашивали, почему играем в такую погоду, если только в шутку, но все оказались готовы", - добавил Чалов.