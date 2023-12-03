СКА одержал 11-ю победу подряд в КХЛ

ТАСС, 3 декабря. Петербургский СКА в серии буллитов обыграл магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске.
Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. Заброшенными шайбами в составе СКА отметились Сергей Толчинский (2-я минута) и Захар Бардаков (27). У "Металлурга" отличились Данила Юров (23) и Максим Карпов (28). Автором победного буллита стал Валентин Зыков. Нападающий петербургской команды Василий Глотов провел 200-й матч в КХЛ.
СКА одержал 11-ю победу подряд. Последний раз команда проигрывала 6 ноября в матче с московским "Спартаком" (2:3). "Металлург" потерпел второе подряд поражение. 30 ноября у магнитогорцев прервалась серия из 11 выигранных матчей - они проиграли "Барысу" в Астане (2:5).
СКА занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. На счету петербургской команды 48 очков в 37 матчах. "Металлург" возглавляет Восточную конференцию с 55 очками после 39 встреч.
В следующем матче "Металлург" 5 декабря примет московский ЦСКА, СКА в тот же день на выезде сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом".
1
Динамо М
37
20
4
1
1
2
9
113-84
53
2
Спартак
39
22
2
0
2
2
11
137-105
52
3
Локомотив
36
21
2
0
2
1
10
91-71
49
4
СКА
37
19
2
3
0
0
13
112-84
48
5
Торпедо
37
18
2
1
2
1
13
107-87
45
6
ЦСКА
37
17
2
1
0
2
15
109-83
42
7
Северсталь
36
13
0
3
2
3
15
118-115
37
8
Динамо Мн
37
11
4
1
2
2
17
94-97
36
9
Куньлунь РС
40
7
3
4
2
3
21
91-132
33
10
Витязь
38
9
2
2
2
3
20
80-128
31
11
Сочи
37
11
1
2
0
2
21
92-131
30
1
Металлург
39
20
3
2
3
2
9
124-98
54
2
Авангард
36
14
7
3
0
3
9
108-95
51
3
Лада
39
16
1
3
1
7
11
97-97
48
4
Салават Юлаев
37
21
1
1
0
1
13
104-72
47
5
Ак Барс
37
17
5
0
0
2
13
101-84
46
6
Трактор
38
15
4
1
0
4
14
96-88
44
7
Автомобилист
39
13
4
2
3
1
16
88-92
42
8
Сибирь
39
11
2
4
3
4
15
90-109
41
9
Амур
37
14
0
1
5
2
15
82-97
37
10
Нефтехимик
37
11
2
1
4
4
15
87-117
36
11
Адмирал
36
6
3
2
5
2
18
76-103
29
12
Барыс
37
6
2
3
2
5
19
85-113
29