СКА одержал 11-ю победу подряд в КХЛ

Петербургская команда обыграла магнитогорский "Металлург" в серии буллитов

ТАСС, 3 декабря. Петербургский СКА в серии буллитов обыграл магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске.

Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. Заброшенными шайбами в составе СКА отметились Сергей Толчинский (2-я минута) и Захар Бардаков (27). У "Металлурга" отличились Данила Юров (23) и Максим Карпов (28). Автором победного буллита стал Валентин Зыков. Нападающий петербургской команды Василий Глотов провел 200-й матч в КХЛ.

СКА одержал 11-ю победу подряд. Последний раз команда проигрывала 6 ноября в матче с московским "Спартаком" (2:3). "Металлург" потерпел второе подряд поражение. 30 ноября у магнитогорцев прервалась серия из 11 выигранных матчей - они проиграли "Барысу" в Астане (2:5).

СКА занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. На счету петербургской команды 48 очков в 37 матчах. "Металлург" возглавляет Восточную конференцию с 55 очками после 39 встреч.

В следующем матче "Металлург" 5 декабря примет московский ЦСКА, СКА в тот же день на выезде сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Динамо М 37 20 4 1 1 2 9 113-84 53 2 Спартак 39 22 2 0 2 2 11 137-105 52 3 Локомотив 36 21 2 0 2 1 10 91-71 49 4 СКА 37 19 2 3 0 0 13 112-84 48 5 Торпедо 37 18 2 1 2 1 13 107-87 45 6 ЦСКА 37 17 2 1 0 2 15 109-83 42 7 Северсталь 36 13 0 3 2 3 15 118-115 37 8 Динамо Мн 37 11 4 1 2 2 17 94-97 36 9 Куньлунь РС 40 7 3 4 2 3 21 91-132 33 10 Витязь 38 9 2 2 2 3 20 80-128 31 11 Сочи 37 11 1 2 0 2 21 92-131 30