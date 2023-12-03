3 декабря, 14:40
КХЛ

СКА одержал 11-ю победу подряд в КХЛ

Петербургская команда обыграла магнитогорский "Металлург" в серии буллитов

ТАСС, 3 декабря. Петербургский СКА в серии буллитов обыграл магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске.

Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. Заброшенными шайбами в составе СКА отметились Сергей Толчинский (2-я минута) и Захар Бардаков (27). У "Металлурга" отличились Данила Юров (23) и Максим Карпов (28). Автором победного буллита стал Валентин Зыков. Нападающий петербургской команды Василий Глотов провел 200-й матч в КХЛ.

СКА одержал 11-ю победу подряд. Последний раз команда проигрывала 6 ноября в матче с московским "Спартаком" (2:3). "Металлург" потерпел второе подряд поражение. 30 ноября у магнитогорцев прервалась серия из 11 выигранных матчей - они проиграли "Барысу" в Астане (2:5).

СКА занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. На счету петербургской команды 48 очков в 37 матчах. "Металлург" возглавляет Восточную конференцию с 55 очками после 39 встреч.

В следующем матче "Металлург" 5 декабря примет московский ЦСКА, СКА в тот же день на выезде сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Динамо М

37

20

4

1

1

2

9

113-84

53

2

Спартак

39

22

2

0

2

2

11

137-105

52

3

Локомотив

36

21

2

0

2

1

10

91-71

49

4

СКА

37

19

2

3

0

0

13

112-84

48

5

Торпедо

37

18

2

1

2

1

13

107-87

45

6

ЦСКА

37

17

2

1

0

2

15

109-83

42

7

Северсталь

36

13

0

3

2

3

15

118-115

37

8

Динамо Мн

37

11

4

1

2

2

17

94-97

36

9

Куньлунь РС

40

7

3

4

2

3

21

91-132

33

10

Витязь

38

9

2

2

2

3

20

80-128

31

11

Сочи

37

11

1

2

0

2

21

92-131

30

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

39

20

3

2

3

2

9

124-98

54

2

Авангард

36

14

7

3

0

3

9

108-95

51

3

Лада

39

16

1

3

1

7

11

97-97

48

4

Салават Юлаев

37

21

1

1

0

1

13

104-72

47

5

Ак Барс

37

17

5

0

0

2

13

101-84

46

6

Трактор

38

15

4

1

0

4

14

96-88

44

7

Автомобилист

39

13

4

2

3

1

16

88-92

42

8

Сибирь

39

11

2

4

3

4

15

90-109

41

9

Амур

37

14

0

1

5

2

15

82-97

37

10

Нефтехимик

37

11

2

1

4

4

15

87-117

36

11

Адмирал

36

6

3

2

5

2

18

76-103

29

12

Барыс

37

6

2

3

2

5

19

85-113

29

  

Теги:
КХЛ