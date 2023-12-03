"Краснодар" обыграл "Оренбург" в матче чемпионата России по футболу

КРАСНОДАР, 3 декабря. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" со счетом 2:1 обыграли "Оренбург" в матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Краснодаре.
Счет на третьей добавленной к первому тайму минуте открыл Эдуард Сперцян, реализовавший пенальти. Также в составе победителей отличился Ильзат Ахметов (76-я минута). У гостей гол забил Степан Оганесян (51).
У хозяев из-за дисквалификации матч пропустил нападающий Джон Кордоба. "Краснодар" набрал 35 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. "Оренбург" с 14 очками располагается на 13-й строчке.
В следующем туре "Краснодар" 10 декабря примет московский ЦСКА, "Оренбург" в тот же день на выезде сыграет с "Сочи".
1
"Краснодар"
17
10
5
2
35
27
14
13
2
"Зенит"
16
10
3
3
33
33
14
19
3
"Крылья Советов"
17
8
5
4
29
36
24
12
4
"Динамо"
16
7
7
2
28
27
21
6
5
ЦСКА
17
7
7
3
28
31
23
8
6
"Спартак"
16
8
3
5
27
23
22
1
7
"Рубин"
16
7
4
5
25
16
20
-4
8
"Локомотив"
16
6
7
3
25
24
22
2
9
"Пари НН"
17
6
3
7
21
15
15
0
10
"Ростов"
17
5
5
7
20
24
29
-5
11
"Факел"
17
5
7
7
20
14
18
-4
12
"Урал"
17
5
4
8
19
18
26
-8
13
"Оренбург"
17
3
5
9
14
18
27
-9
14
"Балтика"
17
3
4
10
13
12
23
-11
15
"Ахмат"
16
3
4
9
13
16
22
-6
16
"Сочи"
17
3
1
13
10
16
30
-14