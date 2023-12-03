3 декабря, 15:27
Футбол в России

"Краснодар" обыграл "Оренбург" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу краснодарцев

КРАСНОДАР, 3 декабря. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" со счетом 2:1 обыграли "Оренбург" в матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Краснодаре.

Счет на третьей добавленной к первому тайму минуте открыл Эдуард Сперцян, реализовавший пенальти. Также в составе победителей отличился Ильзат Ахметов (76-я минута). У гостей гол забил Степан Оганесян (51).

У хозяев из-за дисквалификации матч пропустил нападающий Джон Кордоба. "Краснодар" набрал 35 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. "Оренбург" с 14 очками располагается на 13-й строчке.

В следующем туре "Краснодар" 10 декабря примет московский ЦСКА, "Оренбург" в тот же день на выезде сыграет с "Сочи".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

17

10

5

2

35

27

14

13

2

"Зенит"

16

10

3

3

33

33

14

19

3

"Крылья Советов"

17

8

5

4

29

36

24

12

4

"Динамо"

16

7

7

2

28

27

21

6

5

ЦСКА

17

7

7

3

28

31

23

8

6

"Спартак"

16

8

3

5

27

23

22

1

7

"Рубин"

16

7

4

5

25

16

20

-4

8

"Локомотив"

16

6

7

3

25

24

22

2

9

"Пари НН"

17

6

3

7

21

15

15

0

10

"Ростов"

17

5

5

7

20

24

29

-5

11

"Факел"

17

5

7

7

20

14

18

-4

12

"Урал"

17

5

4

8

19

18

26

-8

13

"Оренбург"

17

3

5

9

14

18

27

-9

14

"Балтика"

17

3

4

10

13

12

23

-11

15

"Ахмат"

16

3

4

9

13

16

22

-6

16

"Сочи"

17

3

1

13

10

16

30

-14

  

Теги:
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