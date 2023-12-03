"Краснодар" обыграл "Оренбург" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу краснодарцев

КРАСНОДАР, 3 декабря. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" со счетом 2:1 обыграли "Оренбург" в матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Краснодаре.

Счет на третьей добавленной к первому тайму минуте открыл Эдуард Сперцян, реализовавший пенальти. Также в составе победителей отличился Ильзат Ахметов (76-я минута). У гостей гол забил Степан Оганесян (51).

У хозяев из-за дисквалификации матч пропустил нападающий Джон Кордоба. "Краснодар" набрал 35 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. "Оренбург" с 14 очками располагается на 13-й строчке.

В следующем туре "Краснодар" 10 декабря примет московский ЦСКА, "Оренбург" в тот же день на выезде сыграет с "Сочи".