3 декабря, 15:56
Футбол в России

"Локомотив" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России по футболу

Защитник "Локомотива" Марио Митай и полузащитник "Зенита" Клаудиньо . Сергей Фадеичев/ ТАСС
Защитник "Локомотива" Марио Митай и полузащитник "Зенита" Клаудиньо
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Встреча в Москве завершилась со счетом 3:1

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" со счетом 3:1 обыграл петербургский "Зенит" в матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "РЖД-Арена" в Москве.

В составе победителей голы забили Максим Глушенков (59-я минута) и Наир Тикнизян (88). На 8-й минуте матча вратарь "Зенита" Михаил Кержаков отправил мяч в свои ворота. У проигравших отличился Матео Кассьерра (41). Из-за дисквалификаций матч пропустили капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов и главный тренер московской команды Михаил Галактионов.

"Локомотив" во второй раз в сезоне РПЛ обыграл "Зенит". Железнодорожники в девятом туре со счетом 2:1 победили в Санкт-Петербурге. "Локомотив" продлил беспроигрышную серию в чемпионате до четырех матчей. У "Зенита" прервалась шестиматчевая серия без поражений в РПЛ. Петербуржцы не уступали в чемпионате страны с 30 сентября, тогда подопечные Сергея Семака на выезде проиграли "Оренбургу" (1:3).

Игра должна была стартовать в 16:30 мск, но ее начало было задержано на полчаса из-за сильного снегопада. Для уборки газона перед матчем привлекли спецтехнику. В Москве и Подмосковье продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности - предпоследний в колористической шкале оповещений о метеорологических условиях. Он символизирует опасную погоду и вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

"Локомотив" поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 28 очков в 17 матчах. "Зенит" упустил возможность выйти на первое место, петербуржцы идут на втором месте с 33 очками после 17 встреч. В 18-м туре "Локомотив" дома сыграет с екатеринбургским "Уралом", "Зенит" примет "Пари Нижний Новгород". Матчи запланированы на 8 и 9 декабря соответственно.

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1

"Краснодар"

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"Зенит"

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34

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17

3

"Крылья Советов"

17

8

5

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36

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12

4

ЦСКА

17

7

7

3

28

31

23

8

5

"Динамо"

16

7

7

2

28

27

21

6

6

"Локомотив"

17

7

7

3

28

27

23

4

7

"Спартак"

16

8

3

5

27

23

22

1

8

"Рубин"

16

7

4

5

25

16

20

-4

9

"Пари НН"

17

7

3

7

24

15

15

0

10

"Ростов"

17

5

5

7

20

24

29

-5

11

"Факел"

17

5

5

7

20

14

18

-4

12

"Урал"

17

5

4

8

19

18

26

-8

13

"Оренбург"

17

3

5

9

14

18

27

-9

14

"Балтика"

17

3

4

10

13

12

23

-11

15

"Ахмат"

16

3

4

9

13

16

22

-6

16

"Сочи"

17

3

1

13

10

16

30

-14

  

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Российский футбол