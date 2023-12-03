"Локомотив" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" со счетом 3:1 обыграл петербургский "Зенит" в матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "РЖД-Арена" в Москве.
В составе победителей голы забили Максим Глушенков (59-я минута) и Наир Тикнизян (88). На 8-й минуте матча вратарь "Зенита" Михаил Кержаков отправил мяч в свои ворота. У проигравших отличился Матео Кассьерра (41). Из-за дисквалификаций матч пропустили капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов и главный тренер московской команды Михаил Галактионов.
"Локомотив" во второй раз в сезоне РПЛ обыграл "Зенит". Железнодорожники в девятом туре со счетом 2:1 победили в Санкт-Петербурге. "Локомотив" продлил беспроигрышную серию в чемпионате до четырех матчей. У "Зенита" прервалась шестиматчевая серия без поражений в РПЛ. Петербуржцы не уступали в чемпионате страны с 30 сентября, тогда подопечные Сергея Семака на выезде проиграли "Оренбургу" (1:3).
Игра должна была стартовать в 16:30 мск, но ее начало было задержано на полчаса из-за сильного снегопада. Для уборки газона перед матчем привлекли спецтехнику. В Москве и Подмосковье продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности - предпоследний в колористической шкале оповещений о метеорологических условиях. Он символизирует опасную погоду и вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.
"Локомотив" поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 28 очков в 17 матчах. "Зенит" упустил возможность выйти на первое место, петербуржцы идут на втором месте с 33 очками после 17 встреч. В 18-м туре "Локомотив" дома сыграет с екатеринбургским "Уралом", "Зенит" примет "Пари Нижний Новгород". Матчи запланированы на 8 и 9 декабря соответственно.
1
"Краснодар"
17
10
5
2
35
27
14
13
2
"Зенит"
17
10
3
4
33
34
17
17
3
"Крылья Советов"
17
8
5
4
29
36
24
12
4
ЦСКА
17
7
7
3
28
31
23
8
5
"Динамо"
16
7
7
2
28
27
21
6
6
"Локомотив"
17
7
7
3
28
27
23
4
7
"Спартак"
16
8
3
5
27
23
22
1
8
"Рубин"
16
7
4
5
25
16
20
-4
9
"Пари НН"
17
7
3
7
24
15
15
0
10
"Ростов"
17
5
5
7
20
24
29
-5
11
"Факел"
17
5
5
7
20
14
18
-4
12
"Урал"
17
5
4
8
19
18
26
-8
13
"Оренбург"
17
3
5
9
14
18
27
-9
14
"Балтика"
17
3
4
10
13
12
23
-11
15
"Ахмат"
16
3
4
9
13
16
22
-6
16
"Сочи"
17
3
1
13
10
16
30
-14