"Торпедо" обыграло "Динамо" в КХЛ в день рождения главного тренера команды Ларионова

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу нижегородцев

ТАСС, 3 декабря. Нижегородское "Торпедо" дома со счетом 4:1 обыграло московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Максим Летунов (6-я, 60-я минуты), Василий Атанасов (54) и Алексей Кручинин (60). У "Динамо" отличился Илья Каблуков (51).

Главным тренером "Торпедо" является Игорь Ларионов, которому 3 декабря исполнилось 63 года. Специалист возглавляет нижегородцев с 2022 года, в прошлом сезоне команда заняла пятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, в плей-офф "Торпедо" дошло до второго раунда, где со счетом 0-4 в серии уступило петербургскому СКА.

"Торпедо" занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, команда набрала 47 очков в 38 матчах. "Динамо" идет первым на Западе с 53 очками после 38 встреч. В следующем матче "Торпедо" 5 декабря на выезде сыграет с тольяттинской "Ладой", "Динамо" в этот же день проведет гостевой матч против московского "Спартака".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Динамо М 38 20 4 1 1 2 10 114-88 53 2 Спартак 39 22 2 0 2 2 11 137-105 52 3 Локомотив 37 21 3 0 2 1 10 94-73 51 4 СКА 37 19 2 3 0 0 13 112-84 48 5 Торпедо 38 19 2 1 2 1 13 111-88 47 6 ЦСКА 37 17 2 1 0 2 15 109-83 42 7 Северсталь 37 13 0 3 2 4 15 120-118 38 8 Динамо Мн 37 11 4 1 2 2 17 94-97 36 9 Куньлунь РС 40 7 3 4 2 3 21 91-132 33 10 Сочи 38 11 1 2 0 3 21 94-134 31 11 Витязь 38 9 2 2 2 3 20 80-128 31