"Торпедо" обыграло "Динамо" в КХЛ в день рождения главного тренера команды Ларионова

ТАСС, 3 декабря. Нижегородское "Торпедо" дома со счетом 4:1 обыграло московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Максим Летунов (6-я, 60-я минуты), Василий Атанасов (54) и Алексей Кручинин (60). У "Динамо" отличился Илья Каблуков (51).
Главным тренером "Торпедо" является Игорь Ларионов, которому 3 декабря исполнилось 63 года. Специалист возглавляет нижегородцев с 2022 года, в прошлом сезоне команда заняла пятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, в плей-офф "Торпедо" дошло до второго раунда, где со счетом 0-4 в серии уступило петербургскому СКА.
"Торпедо" занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, команда набрала 47 очков в 38 матчах. "Динамо" идет первым на Западе с 53 очками после 38 встреч. В следующем матче "Торпедо" 5 декабря на выезде сыграет с тольяттинской "Ладой", "Динамо" в этот же день проведет гостевой матч против московского "Спартака".
1
Динамо М
38
20
4
1
1
2
10
114-88
53
2
Спартак
39
22
2
0
2
2
11
137-105
52
3
Локомотив
37
21
3
0
2
1
10
94-73
51
4
СКА
37
19
2
3
0
0
13
112-84
48
5
Торпедо
38
19
2
1
2
1
13
111-88
47
6
ЦСКА
37
17
2
1
0
2
15
109-83
42
7
Северсталь
37
13
0
3
2
4
15
120-118
38
8
Динамо Мн
37
11
4
1
2
2
17
94-97
36
9
Куньлунь РС
40
7
3
4
2
3
21
91-132
33
10
Сочи
38
11
1
2
0
3
21
94-134
31
11
Витязь
38
9
2
2
2
3
20
80-128
31
1
Металлург
39
20
3
2
3
2
9
124-98
54
2
Авангард
36
14
7
3
0
3
9
108-95
51
3
Ак Барс
38
18
5
0
0
2
13
105-84
48
4
Лада
39
16
1
3
1
7
11
97-97
48
5
Салават Юлаев
37
21
1
1
0
1
13
104-72
47
6
Трактор
38
15
4
1
0
4
14
96-88
44
7
Автомобилист
39
13
4
2
3
1
16
88-92
42
8
Сибирь
39
11
2
4
3
4
15
90-109
41
9
Амур
37
14
0
1
5
2
15
82-97
37
10
Нефтехимик
38
11
2
1
4
4
16
87-121
36
11
Барыс
38
6
3
3
2
5
19
88-115
31
12
Адмирал
36
6
3
2
5
2
18
76-103
29