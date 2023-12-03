3 декабря, 16:20
КХЛ

"Торпедо" обыграло "Динамо" в КХЛ в день рождения главного тренера команды Ларионова

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу нижегородцев

ТАСС, 3 декабря. Нижегородское "Торпедо" дома со счетом 4:1 обыграло московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Максим Летунов (6-я, 60-я минуты), Василий Атанасов (54) и Алексей Кручинин (60). У "Динамо" отличился Илья Каблуков (51).

Главным тренером "Торпедо" является Игорь Ларионов, которому 3 декабря исполнилось 63 года. Специалист возглавляет нижегородцев с 2022 года, в прошлом сезоне команда заняла пятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, в плей-офф "Торпедо" дошло до второго раунда, где со счетом 0-4 в серии уступило петербургскому СКА.

"Торпедо" занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, команда набрала 47 очков в 38 матчах. "Динамо" идет первым на Западе с 53 очками после 38 встреч. В следующем матче "Торпедо" 5 декабря на выезде сыграет с тольяттинской "Ладой", "Динамо" в этот же день проведет гостевой матч против московского "Спартака".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Динамо М

38

20

4

1

1

2

10

114-88

53

2

Спартак

39

22

2

0

2

2

11

137-105

52

3

Локомотив

37

21

3

0

2

1

10

94-73

51

4

СКА

37

19

2

3

0

0

13

112-84

48

5

Торпедо

38

19

2

1

2

1

13

111-88

47

6

ЦСКА

37

17

2

1

0

2

15

109-83

42

7

Северсталь

37

13

0

3

2

4

15

120-118

38

8

Динамо Мн

37

11

4

1

2

2

17

94-97

36

9

Куньлунь РС

40

7

3

4

2

3

21

91-132

33

10

Сочи

38

11

1

2

0

3

21

94-134

31

11

Витязь

38

9

2

2

2

3

20

80-128

31

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

39

20

3

2

3

2

9

124-98

54

2

Авангард

36

14

7

3

0

3

9

108-95

51

3

Ак Барс

38

18

5

0

0

2

13

105-84

48

4

Лада

39

16

1

3

1

7

11

97-97

48

5

Салават Юлаев

37

21

1

1

0

1

13

104-72

47

6

Трактор

38

15

4

1

0

4

14

96-88

44

7

Автомобилист

39

13

4

2

3

1

16

88-92

42

8

Сибирь

39

11

2

4

3

4

15

90-109

41

9

Амур

37

14

0

1

5

2

15

82-97

37

10

Нефтехимик

38

11

2

1

4

4

16

87-121

36

11

Барыс

38

6

3

3

2

5

19

88-115

31

12

Адмирал

36

6

3

2

5

2

18

76-103

29

  

Теги:
КХЛ