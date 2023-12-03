Тренер "Зенита" Семак не видит оснований для возвращения к системе "весна-осень"

По мнению специалиста, лучше двигать матчи "в ручном режиме"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак не считает, что переход на систему "весна-осень" в чемпионате России по футболу существенно повлияет на условия проведения матчей. Об этом он заявил журналистам.

В воскресенье московский "Локомотив" на домашней арене обыграл "Зенит" (3:1) в матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Старт встречи был отложен на полчаса в связи сильным снегопадом, который завершился в перерыве. В первом тайме команды играли на частично заснеженном поле.

"Я уже говорил свою позицию: я не вижу разницы в переходе на другую систему. Когда мы начинаем в марте, то такие же условия. И при другой системе, когда нас все-таки допустят [до международных турниров], нужно учитывать, что каждые два года проводятся чемпионаты мира и чемпионаты Европы, и нужно делать перерыв. Минусы есть, но и плюсы тоже есть", - сказал Семак.

"Дело не в системе, нужно в ручном режиме регулировать, двигать матчи, чтобы было комфортней футболистам и зрителям", - добавил он.

"Локомотив" благодаря победе поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 28 очков. "Зенит" упустил возможность вернуться на первое место, команда идет второй с 33 очками.