Семак считает, что матч "Зенита" против "Локомотива" стоило перенести на 4 декабря

Встреча прошла в воскресенье и началась на полчаса позднее запланированного из-за сильного снегопада в Москве

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Матч 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотив" - "Зенит", начало которого было задержано из-за непогоды в Москве, стоило перенести на 4 декабря. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

"Я считаю, что если есть альтернатива, то лучше, конечно, сделать комфортные условия для всех - и для болельщиков, и для футболистов. Вместо ожидания и задержки можно было бы перенести на завтра - завтра по прогнозу нет снега", - сказал Семак.

В воскресенье "Локомотив" дома обыграл "Зенит" со счетом 3:1. Старт встречи был отложен на полчаса в связи сильным снегопадом, который завершился в перерыве. В первом тайме команды играли оранжевым мячом на частично заснеженном поле.