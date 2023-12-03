Команда "Львы" стала победителем теннисного турнира "Трофеи Северной Пальмиры"

Соревнования прошли в Санкт-Петербурге с 1 по 3 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Команда "Львы" со счетом 6:4 обыграла команду "Сфинксы" и стала победителем международного теннисного турнира "Трофеи Северной Пальмиры". Соревнования прошли в Санкт-Петербурге.

В составе команды "Львы" выступали россияне Анастасия Потапова, Вера Звонарева, Александр Шевченко, Карен Хачанов, болгарка Виктория Томова и серб Ласло Джере. Капитанами команды были двукратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде россиянка Светлана Кузнецова и бывший сербский теннисист Янко Типсаревич.

За команду "Сфинксы" играли россиянки Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер, представительница Казахстана Юлия Путинцева, серб Душан Лайович, француз Адриан Маннарино и испанец Роберто Баутиста-Агут. Капитанами команды были победительница Открытого чемпионата Франции 2004 года Анастасия Мыскина и победитель Итогового турнира ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) 2009 года Николай Давыденко.

Турнир проходил с 1 по 3 декабря.