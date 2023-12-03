У хоккеистов "Коламбуса" Марченко и Мерзликина случился конфликт на тренировке

После тренировки Мерзликин извинился перед Марченко

ТАСС, 3 декабря. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" Кирилл Марченко повздорил со своим партнером по команде вратарем Элвисом Мерзликиным на тренировке. Об этом на своей странице в X (ранее - "Твиттер") сообщил журналист издания Columbus Dispatch Брайан Хеджер.

"Марченко упал и, видимо, споткнулся о клюшку Элвиса во время упражнения, сильно ударившись о лед. Элвис подъехал и, похоже, не спросил, как у него дела. Марченко толкнул его несколько раз, пока их не разнял подъехавший [Дмитрий] Воронков", - написал Хеджер.

Позже Хеджер сообщил, что Мерзликин извинился перед Марченко.

Следующую игру "Коламбус" проведет в ночь на 4 декабря - команда на выезде встретится с "Бостоном".