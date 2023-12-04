Футболистки юниорской сборной России сыграли вничью с командой Парагвая

Встреча прошла в парагвайском городе Ипане и завершилась со счетом 2:2

ТАСС, 4 декабря. Товарищеский матч между женскими юниорскими сборными России и Парагвая (игроки до 17 лет) закончился со счетом 2:2 . Встреча прошла в парагвайском городе Ипане.

В составе российской команды забитыми мячами отметились Арина Кадигроб (3-я минута) и Анастасия Каратаева (57). У сборной Парагвая отличились Татьяна Мендес (34) и Диана Кабрера (71). Команды провели между собой второй матч. В первой игре сильнее были россиянки (4:1).

Женские сборные России (основная, молодежная и юниорская) с 25 ноября по 5 декабря проводят сборы в Парагвае.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.