Краснодарский клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая на два очка "Зенит"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" показывает хорошую игру в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) и является достойным претендентом на чемпионство по итогам сезона. Такое мнение ТАСС высказал член правления петербургского "Зенита" Андрей Аршавин.

"Чемпионская гонка жива, вы же все хотели этого, она жива, - сказал Аршавин. - Не знаю, сколько она будет еще сохранятся, посмотрим, как минимум три месяца точно, потому что будет перерыв. Достойный ли претендент "Краснодар"? Пока команда показывает достойные игру и результат".

3 декабря "Зенит" на выезде уступил московскому "Локомотиву" в матче 17-го тура РПЛ (1:3), "Краснодар" в тот же день дома обыграл "Оренбург" (2:1). После 17 туров "Краснодар" с 35 очками лидирует в таблице РПЛ, "Зенит" идет вторым, набрав 33 очка. В заключительном перед зимней паузой туре "Зенит" дома сыграет с "Пари Нижний Новгород" 9 декабря, "Краснодар" днем позже примет ЦСКА.