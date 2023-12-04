КДК РФС рассмотрит высказывания главного тренера "Ростова" Карпина об игре в снегопад

Перед началом матча между клубами "Ростов" и ЦСКА для уборки поля была привлечена спецтехника

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит поведение главного тренера "Ростова" Валерия Карпина по итогам матча 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

3 декабря "Ростов" на выезде уступил ЦСКА со счетом 0:2. На первой минуте добавленного к основному времени матча был удален защитник "Ростова" Виктор Мелехин.

"По материала СМИ рассмотрим поведение главного тренера "Ростова" Валерия Карпина на послематчевом флеш-интервью и послематчевой пресс-конференции по итогам игры с ЦСКА. Карпин приглашен на заседание, - сказал Григорьянц. - По матчу ЦСКА - "Ростов" также рассмотрим удаление защитника гостей Виктора Мелехина за агрессивное поведение. Он приглашен на заседание".

Матч прошел, несмотря на сильный снегопад. Перед началом встречи для уборки поля стадиона была привлечена спецтехника. На послематчевой пресс-конференции Карпин назвал "убийством футбола" решение провести игру ЦСКА - "Ростов" в снегопад и критически высказался в адрес лиц, ответственных за принятие этого решения.

"Ростов" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 17 матчах. В следующем туре ростовская команда на выезде сыграет с грозненским "Ахматом" 9 декабря.