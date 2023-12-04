Заслуженный тренер России сравнил игру Панарина в НХЛ со спектаклем Большого театра

Юрий Новиков отметил, что до сих пор не может понять, как играет российский нападающий

МОСКВА, 4 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игру российского нападающего "Рейнджерс" Артемия Панарина в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) можно сравнить с выступлением за границей артистов Большого театра, которые тем самым помогают налаживать отношения между Россией и другими странами. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.

Минувшей ночью Панарин в домашней встрече с "Сан-Хосе" (6:5) оформил хет-трик, который стал для него в лиге пятым. В текущем сезоне 32-летний россиянин установил рекорд команды по матчам подряд с набранными очками со старта сезона (15).

"Как играет Панарин, я не могу понять до сих пор. С такой русской улыбкой он похож на наших народных героев из сказок, и то, что показывает на льду, это можно назвать выездным спектаклем Большого театра, - сказал Новиков. - На самом деле, это удивительный игрок. Такие хоккеисты развивают вид спорта и в то же время, как бы это ни звучало пафосно, они выстраивают отношения между людьми в разных странах, между странами, так как все знают, что он из России".

"В свое время, когда в 1972 году была Суперсерия, со слов [Владимира] Шадрина и [Александра] Якушева, игравших в Канаде, советский посол в США Анатолий Добрынин сказал, что ребята, вы сделали такую важную вещь, которую не сделали все советские дипломаты. Вклад таких великих игроков - а Панарин почти великий - в развитие хоккея огромен. И мы можем вспомнить, как арена в Нью-Йорке скандирует имя [Игоря] Шестеркина - такого в НХЛ я не припомню", - добавил он.

Панарин является победителем молодежного чемпионата мира 2011 года.

По словам Новикова, в молодежной сборной России, где он был тренером в 2011 году, он не мог представить, что Панарин будет звездой НХЛ. "Самое главное, на нем написано, что он простой русский парень. Это не маска, он до сих пор мальчишка в душе, и, может быть, не до конца понял, куда он попал, забивая эти шайбы. Сам не верит, где он находится", - сказал Новиков.