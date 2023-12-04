Финский хоккеист пропустит молодежный чемпионат мира из-за обвинений в изнасиловании

Нападающий подозревается в совершении преступления, которое произошло в 2021 году

ТАСС, 4 декабря. Центральный нападающий сборной Финляндии по хоккею Топи Рённи пропустит предстоящий молодежный чемпионат мира (среди игроков не старше 20 лет) из-за обвинений в изнасиловании. Об этом сообщил телеканал MTV Uutiset.

Отмечается, что игрок подозревается в совершении преступления, которое произошло в 2021 году. На тот момент хоккеисту было 17 лет. Окружной суд Хельсинки проведет слушания по делу в марте 2024 года.

"Во время уголовного процесса лицо, подозреваемое в совершении преступления, не может участвовать в деятельности сборной, если преступление, в котором его подозревают, связано с действиями, серьезно нарушающими личную неприкосновенность или половое самоопределение другого лица, или связано с иным особо тяжким уголовным делом", - сказала директор по связям с общественностью Финского хоккейного союза Хенна Мальмберг, комментарий которой приводит телеканал.

Ближайший молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Швеции.