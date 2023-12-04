Гимнастка Крамаренко выиграла все индивидуальные упражнения на турнире в Екатеринбурге

Ранее спортсменка победила в личном многоборье

ТАСС, 4 декабря. Россиянка Лала Крамаренко стала победительницей в четырех упражнениях на международном турнире, который проходит в рамках финала Кубка России в Екатеринбурге.

В упражнениях с обручем Крамаренко набрала 36,65 балла. Второй стала Мария Борисова (35,50), третьей - Милена Щенятская (34,90). В упражнениях с мячом Крамаренко набрала 36,75 балла, второй стала Щенятская (35,10), третьей - Майя Колобовникова (33,50). За упражнения с булавами Крамаренко получила 37,10 балла, второе место заняла Щенятская (31,60), тройку лидеров замкнула представительница Узбекистана Нигина Азизова (30,85). В финале упражнений с лентой Крамаренко показала результат 37,15 балла, второе место заняла Борисова (33,50), третье - Виктория Беспалова (32,30).

Днем ранее Крамаренко выиграла личное многоборье, второй стала Щенятская. Третий результат показала Колобовникова, однако бронзовым призером стала Сильва Саргсян из Армении, поскольку по правилам на пьедестале почета могут находиться не более двух спортсменок из одной страны. Соревнования проводятся по правилам Международной федерации гимнастики.

Финал Кубка России в Екатеринбурге проходит с 3 по 12 декабря.