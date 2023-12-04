Бобслеист Зубков стал президентом клуба по бенди "Байкал-Энергия"

Опыт Александра Зубкова поможет в решении многих вопросов, отметил директор клуба

ИРКУТСК, 4 декабря. /ТАСС/. Чемпион мира 2011 года, двукратный призер Олимпийских игр бобслеист Александр Зубков назначен президентом иркутского клуба по хоккею с мячом "Байкал-Энергия". Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.

"Александр Зубков назначен на пост президента хоккейного клуба "Байкал-Энергия". Решение было принято руководством клуба после нескольких встреч с Зубковым. Нового президента уже представили команде, тренерский штаб и спортсмены обсудили ключевые вопросы. Одной из первых станет задача по приобретению необходимого оборудования для медицинского штаба хоккейного клуба", - говорится в сообщении.

Как отметил директор клуба Игорь Бондаренко, опыт Зубкова поможет в решении многих вопросов: от спортивной подготовки основной команды до популяризации хоккея с мячом и спорта в целом в Иркутской области.

В текущем сезоне чемпионата России по хоккею с мячом "Байкал-Энергия" с 13 очками в 9 играх идет на шестом месте в турнирной таблице.

Зубкову 49 лет, он является уроженцем города Братска Иркутской области. В 2003 году Зубков впервые завоевал медаль чемпионата мира по бобслею: на соревнованиях в Лейк-Плэсиде (США, штат Нью-Йорк) экипаж его четверки показал третий результат. В 2005 году четверка Зубкова стала обладателем Кубка мира. На Олимпийских играх в 2006 году в Турине российский экипаж-четверка (Зубков, Филипп Егоров, Алексей Селиверстов, Алексей Воевода) выиграл серебро. Эти олимпийские медали стали первыми для отечественных бобслеистов с 1988 года. В 2010 году на Играх в Ванкувере Зубков завоевал бронзу в двойке с Воеводой.

В 2014 году на Олимпиаде в Сочи он выиграл две золотые медали, но в 2017 году дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета признала Зубкова и еще нескольких российских спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировав их результаты. В 2019 году Московский городской суд постановил, что Зубков может считать себя невиновным в нарушении антидопинговых правил на территории России.