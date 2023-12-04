Чемпион мира Замковой примет участие в матчевой встрече по боксу "Динамо" - ЦСКА

Встреча пройдет в Москве 7 декабря

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Двукратный призер Олимпийских игр и чемпион мира Андрей Замковой примет участие в матчевой встрече между боксерами "Динамо" и ЦСКА. Об этом ТАСС сообщили организаторы встречи.

"На ринг выйдут такие ведущие российские боксеры, как двукратный призер Олимпийских игр, чемпион мира, восьмикратный чемпион России Андрей Замковой, серебряный призер Европейских игр, четырехкратный чемпион России Габил Мамедов, бронзовый призер чемпионата мира, четырехкратный чемпион России Эдмонд Худоян, победитель Европейских игр, трехкратный чемпион России Бахтовар Назиров, бронзовый призер чемпионата мира 2023 года и победитель чемпионата мира 2021 года среди военнослужащих Дмитрий Двали и многие другие", - отметил собеседник агентства.

Матчевая встреча "Динамо" - ЦСКА пройдет на "ВТБ Арене" в Москве 7 декабря. Она будет посвящена столетию двух спортивных обществ.