Боксер Саитов рассказал о встрече с Путиным на выставке "Россия"

Олимпийский чемпион отметил, что ему было приятно встретиться с президентом

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов отметил очень крепкое рукопожатие президента России Владимира Путина при встрече на выставке-форуме "Россия", которая проходит на ВДНХ. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

В понедельник Путин посетил "Аллею славы", посвященную достижениям российских спортсменов.

"Было приятно увидеть нашего президента в добром здравии. Он с удовольствием посмотрел на медали, приятно улыбнулся и с хорошим настроением пошел дальше, - сказал Саитов. - Рукопожатие у Владимира Владимировича очень крепкое. Бокс является флагманом единоборств и объединяет всех".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ. На ней представлены все регионы России. В мероприятиях принимают участие федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие корпорации, общественные организации, которые представят главные достижения страны в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, строительстве, транспорте, науке и культуре.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.