Музей хоккея в "Парке легенд" закроют с 1 февраля по решению собственника здания

В музее, который был открыт 6 мая 2016 года, находится Зал славы отечественного хоккея и проводятся различные выставки

МОСКВА, 4 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Музей хоккея, который расположен в Парке легенд, будет закрыт с 1 февраля 2024 года в связи с решением собственника здания. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Музей будет закрыт с 1 февраля 2024 года, - сказал собеседник агентства. - По поводу переезда на ВДНХ ничего сказать пока не можем. Но собственнику музей не нужен".

В начале июля 2018 года стало известно, что одна из компаний группы "Интер РАО" приобрела "ВТБ Ледовый дворец". В августе того же года в пресс-службе ЦСКА сообщили ТАСС, что арена будет переименована в "ЦСКА-Арену". В собственности "Интер РАО" также находится Музей хоккея. В феврале 2021 года президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил о том, что ведется организация музея отечественного спорта на ВДНХ, где будет немало хоккейных экспонатов.

Музей хоккея был открыт 6 мая 2016 года в первый день чемпионата мира, который проходил в Москве и Санкт-Петербурге, он расположен в здании памятника архитектуры начала XX века по проекту архитектора Константина Мельникова. Проект музея был создан по инициативе клуба "Легенды хоккея" при поддержке ФХР. В музее находятся Зал славы отечественного хоккея, экспозиция, посвященная истории хоккея, проводятся различные выставки.