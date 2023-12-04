Третий этап Кубка России по лыжным гонкам отменили из-за аномальных морозов

Этап должен был пройти с 9 по 12 декабря в Чусовом

ПЕРМЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Третий этап Кубка России по лыжным гонкам, который должен был пройти в Пермском крае 9-12 декабря, отменен из-за аномальных морозов. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

"По решению регионального оргкомитета в связи с грядущими аномальными морозами в Пермском крае третий этап Кубка России по лыжным гонкам, который должен был пройти с 9 по 12 декабря в Чусовом, отменен. Решение принято совместно со Всероссийской федерацией лыжных гонок", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, этап отменен без последующих переносов.

Эта неделя в Пермском крае ожидается аномально холодной из-за масштабного арктического вторжения, сообщает пермский Центр геоинформационных систем (ГИС-центр). Сильные морозы начнутся с четверга и продлятся до 11 декабря, после чего с северных районов края ожидается движение более теплого воздуха.

"Средняя температура воздуха за неделю ожидается ниже нормы на юге края на 6-7 градусов, а в Коми-Пермяцком округе - на 9-10 градусов. При этом 7-10 декабря среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на 15-20 градусов, а в Коми-Пермяцком округе - почти на 25 градусов. Есть высокая вероятность достижения минимальной температуры минус 40 градусов 8-10 декабря", - рассказали в ГИС-центре. По словам специалистов, похолодание будет продолжительным, в последний раз подобный длительный морозный период наблюдался в Прикамье 25-31 января 2014 года.