Зрителями ледовых представлений "Чемпионы" Авербуха в Подмосковье стали 14 тыс. человек

Спектакли состоялись 2 декабря в Мытищах и Люберцах, 3 декабря - в Долгопрудном и Химках

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Около 14 тыс. человек посетили бесплатные ледовые спектакли "Чемпионы" заслуженного мастера спорта, чемпиона мира и Европы, серебряного призера зимних Олимпийских игр Ильи Авербуха в минувшие выходные на открытых катках Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма региона.

"Традиционные бесплатные показы представлений на льду в рамках проекта "Зима в Подмосковье" начались в Московской области. Ледовый спектакль заслуженного мастера спорта, чемпиона мира и Европы, серебряного призера зимних Олимпийских игр Илья Авербуха 2 и 3 декабря посмотрели порядка 14 тыс. человек. Вскоре со своей командой профессионалов спектакль "Байки русской балалайки" представит зрителям и Татьяна Навка", - говорится в сообщении.

В тексте уточняется, что представления на льду под названием "Чемпионы" состоялись 2 декабря в городском округе Мытищи и Люберцы. 3 декабря зрителями представлений стали жители Долгопрудного и Химок.

"Ледовые представления на открытом воздухе под руководством наших чемпионов Ильи Авербуха и Татьяны Навки вот уже третий сезон подряд становятся любимыми и долгожданными мероприятиями "Зимы в Подмосковье". В прошлом сезоне прошло 29 представлений в 25 городах региона, их посетило более 60 тысяч зрителей. В этом сезоне мы проводим 39 ледовых спектаклей в 31 городском округе. Стараемся расширять географию проекта, чтобы прославленных фигуристов смогли увидеть даже на самых отдаленных наших территориях", - привели в материале слова министра культуры и туризма Подмосковья Василия Кузнецова.

Авербух рассказал, что его коллектив этой зимой посетит 22 города Московской области. "Мы с удовольствием приезжаем в Подмосковье с нашей программой и всегда замечаем, насколько разные в Московской области города, но всех их объединяет безусловное гостеприимство и радушие", - привели в материале слова спортсмена.