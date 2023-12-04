Международная федерация хоккея обязала использовать защиту для шеи на всех соревнованиях

В октябре американский нападающий Адам Джонсон умер в больнице после того, как получил порез шеи во время матча

ТАСС, 4 декабря. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) обязал игроков использовать защиту для шеи на всех соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

"Защита от рваных ран шеи теперь является обязательной для взрослых в дополнение к категориям U20 и U18, для которых защита от рваных ран шеи уже была введена в действие согласно официальной книге правил IIHF. Точная дата вступления этого мандата в силу для старших категорий будет определяться ситуацией с поставками. IIHF продолжает поддерживать тесный контакт со своими поставщиками, чтобы гарантировать, что они смогут удовлетворить текущий высокий спрос. До официального вступления правила в силу IIHF продолжает настоятельно рекомендовать всем игрокам, участвующим в соревнованиях IIHF, носить средства защиты от разрывов шеи", - говорится в заявлении.

В октябре американский нападающий Адам Джонсон умер в больнице после того, как получил порез шеи в игровом эпизоде во время матча между командами высшего дивизиона чемпионата Великобритании "Ноттингем" и "Шеффилд".

Ближайший молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Швеции. Взрослый чемпионат мира пройдет с 16 по 26 мая в Чехии.