Кокорин забил первый гол в текущем сезоне чемпионата Кипра по футболу

Российский нападающий отличился в матче против АЕЛа

ТАСС, 4 декабря. Российский нападающий "Ариса" Александр Кокорин забил свой первый мяч в чемпионате Кипра по футболу сезона-2023/24. Форвард отличился в матче 13-го тура с АЕЛом.

Кокорин открыл счет на 39-й минуте. Российский нападающий в текущем чемпионате проводит седьмой матч. Кокорин забил два гола за "Арис" в розыгрыше Лиги Европы.

Кокорину 32 года. В прошлом сезоне он сыграл в 30 матчах, забив 13 мячей и сделав 6 результативных передач. Вместе с "Арисом" Кокорин стал победителем национального первенства.