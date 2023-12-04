Пивоваров заявил, что футболисты "Динамо" оправдывают ожидания руководства клуба

В понедельник бело-голубые победили "Рубин" в матче чемпионата России

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" пока оправдывают ожидания руководства клуба. Об этом ТАСС заявил генеральный директор клуба Павел Пивоваров.

В понедельник "Динамо" со счетом 1:0 обыграло казанский "Рубин" в матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Бело-голубые не проигрывают в чемпионате России на протяжении восьми матчей.

"Конечно, мы хотим развития, хотим двигаться вверх. Мне кажется, что команда пока оправдывает наши ожидания. Наладились игровые связи, игроки больше знают друг друга, чувствуют, играют в касание", - отметил Пивоваров.

В игре с "Рубином" полузащитник Даниил Фомин действовал на позиции центрального защитника. "[Николас] Маричаль не прошел полный цикл подготовки, [Роберто] Фернандес был дисквалифицирован, поэтому тренерский штаб нашел решение, по-моему, оно сработало, Даню Фомина поздравляем, стал лучшим игрокам матча. Игра тяжелая, но реализовали свое преимущество, были моменты и во втором тайме, к сожалению, на забили, но и не пропустили, набрали три очка", - сказал генеральный директор "Динамо".

"Динамо" набрало 31 очко и занимает 3-е место в турнирной таблице. В следующем туре столичная команда 10 декабря на выезде сыграет с воронежским "Факелом".