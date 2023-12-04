Смолов считает, что матчи РПЛ в декабре проводятся не для болельщиков и футболистов

По словам нападающего "Динамо", он уже привык играть в это время года

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Матчи чемпионата России по футболу в декабре некомфортны для футболистов и болельщиков. Такое мнение журналистам высказал нападающий московского "Динамо" Федор Смолов.

3 декабря матч 17-го тура между ЦСКА и "Ростовом" (2:0) прошел на заснеженном поле. В день игры в Москве шел снегопад, перед началом встречи для уборки поля была привлечена спецтехника. Начало встречи между "Локомотивом" и "Зенитом" (3:1) было отложено на 30 минут.

"Погодные условия такие, как обычно в декабре, ничего нового. Не кажется странным, потому что только в прошлом году закончили раньше, а так последние годы играем в эти числа. Это явно не для болельщиков, не для спортсменов в том числе, вы мне скажите, для кого? Не первый матч и не последний в снегу, поэтому есть, что есть", - сказал Смолов.

В понедельник "Динамо" со счетом 1:0 обыграло казанский "Рубин" в заключительной встрече 17-го тура РПЛ. "Хорошо, что удалось добиться победы. "Рубин" много голов не пропускает, у них была беспроигрышная серия. Хорошо, что закончили последний домашний матч [в году] победой, могли забивать больше в конце, но чего-то не хватило", - отметил нападающий "Динамо".

"Мы идем от игры к игре, рады, что удалось продлить беспроигрышную серию, побеждаем. Причина в том, что у нас хорошая команда. Я говорил в начале сезона, что нужно усиливаться, мне кажется, что подписали хороших футболистов, у нас и скамейка расширилась, и конкуренция. Сейчас играем в свой футбол", - заключил Смолов.

"Динамо" не проигрывает в чемпионате России на протяжении восьми матчей. Бело-голубые набрали 31 очко и занимают 3-е место в турнирной таблице. В следующем туре столичная команда 10 декабря на выезде сыграет с воронежским "Факелом".