Форвард "Тампы" Кучеров в матче с "Далласом" набрал очки в 10-й игре подряд

Россиянин повторил рекорд "Тампы" по продолжительности серии игр с результативными передачами

ТАСС, 5 декабря. "Тампа" одержала победу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) над "Далласом" со счетом 4:0.

У победителей шайбы забросили Никита Кучеров (8-я минута), Энтони Чирелли (19, 53), Люк Гленденнинг (44). Кучеров благодаря голу и результативной передаче набрал очки уже в 10-м матче подряд. На этом отрезке он набрал 19 очков по системе "гол+пас" (5+14). Всего на его счету 42 очка (16+26), 30-летний россиянин лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата. Кучеров также повторил рекорд "Тампы" по продолжительности серии игр с результативными передачами - 10, ранее такие достижения принадлежали Брэду Ричардсу (2006) и Мартену Сан-Луи (сезоны-2006/07, 2009/10).

Голевую передачу записал на свой счет Михаил Сергачев, вратарь Андрей Василевский провел первый "сухой" матч в сезоне, отразив 25 бросков. Шесть из 33 "сухих" игр в НХЛ вратарь провел против "Далласа".

"Тампа" занимает пятое место в Атлантическом дивизионе, набрав 27 очков в 26 матчах. В предыдущем матче команда проиграла "Далласу" со счетом 1:8, потерпев четвертое поражение подряд, и в следующей игре в ночь на 7 декабря примет "Питтсбург". "Даллас" занимает второе место в Центральном дивизионе, набрав 31 очко в 23 матчах, и в ночь на 7 декабря сыграет на выезде с "Флоридой".