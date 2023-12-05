Кузнецов не смог объяснить, с чем связана его низкая результативность в сезоне НХЛ

В 19 играх россиянин забросил 4 шайбы и отдал 5 голевых передач

ТАСС, 5 декабря. Форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов не знает причини своей низкой результативности в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

В активе Кузнецова 9 очков (4 шайбы + 5 передач) в 19 играх. В ночь на вторник форвард пропустил встречу с "Аризоной" (0:6) по решению тренера. В последних шести играх он набрал одно очко.

"Хочется и голы забивать, и передачи отдавать, и матчи выигрывать, - сказал Кузнецов. - Но бывают иногда моменты, когда не получается. Нужно преодолеть этот период. Думаю, что будет в этом сезоне отрезок, когда на протяжении пяти-шести игр подряд пойдут очки и голы, и после этого все наладится. Просто нужно ждать этого момента, надеяться и работать над тем, чтобы он наступил. И когда моменты придут, использовать их. Почему пока не выходит? Если бы я знал, то уже решил бы эту проблему".

Кузнецову 31 год, он выступает за "Вашингтон" с 2014 года, в 2018 году он вместе с командой выиграл Кубок Стэнли.