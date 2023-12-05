Форвард "Сент-Луиса" Бучневич забросил победную шайбу в матче НХЛ с "Вегасом"

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Сент-Луиса"

ТАСС, 5 декабря. "Вегас" проиграл "Сент-Луису" в овертайме со счетом 1:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Алексей Торопченко (20-я минута) и Павел Бучневич (61), у проигравших отличился Джейк Айкел (53).

Для Торопченко этот гол стал пятым в текущем сезоне, также на его счету три точные передачи. Бучневич забросил девятую шайбу при десяти передачах. Их партнер по команде нападающий Никита Александров и форвард "Вегаса" Иван Барбашев результативными действиями не отметились.

"Сент-Луис" занимает пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 27 очков в 24 играх. "Вегас" идет первым в Тихоокеанском дивизионе с 37 очками в 26 матчах. В следующей встрече команды вновь сыграют друг с другом, теперь на площадке "Сент-Луиса", игра состоится 7 декабря.

В другом матче "Вашингтон" в гостях крупно проиграл "Аризоне" (0:6). Капитан столичного клуба Александр Овечкин не может забросить шайбу на протяжении семи встреч. На счету россиянина 827 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, он занимает второе место в истории лиги, уступая канадцу Уэйну Гретцки (894). Форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов не попал в заявку команды на матч.