"Чувствуешь себя частью большого праздника". История одного из волонтеров Олимпиады в Сочи

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. День добровольца (волонтера) отмечается в России 5 декабря. Волонтер Олимпиады 2014 года в Сочи Алина Аляева поделилась с ТАСС воспоминаниями от работы на Играх, рассказала о целях волонтерства и о том, помог ли ей этот опыт в дальнейшей жизни.

Олимпиада в Сочи прошла с 7 по 23 февраля 2014 года. Аляева захотела попасть на Олимпийские игры в любом качестве в 2007 году, когда Сочи получил право на проведение соревнований, тогда она еще училась в школе. В 2013 году колледж в Новороссийске объявил набор волонтеров на Олимпиаду. Аляева прошла его и сначала не могла поверить в это, но в декабре 2013 года у нее запросили данные для покупки билетов в Сочи. "Вроде бы такое случайное стечение обстоятельств, а вроде бы, как модно говорить сейчас, я визуализировала эту мысль", - сказала она.

Во время Олимпиады Аляева работала в горной Олимпийской деревне, где находились спортсмены - представители бобслея, сноуборда, горных лыж и прыжков на лыжах с трамплина. Ее обязанности заключались в том, чтобы следить за организацией процесса различных развлекательных программ в деревне, также нужно было наблюдать за тем, чтобы никто из посторонних не зашел на территорию и чтобы спортсменам было комфортно. "Неожиданностью стало то, что ко мне подходили некоторые спортсмены, которые спрашивали, где можно покурить, а на территории деревни это можно было сделать не везде, - отметила Аляева. - Это было странно, потому что они только-только идут с тренировки и спрашивают об этом, были похожи на школьных хулиганов. Вроде бы спортсмены, у кого-то медали и награды, но как дети прячутся. Они просили не говорить тренеру об этом".

В один день Аляева вместе с подругой решила делать уроки русского языка для иностранцев. Они находились в столовой для атлетов, проверяли аккредитации, на их столе были закреплены специальные баннеры с переводом английских слов на русский. Как отмечает Аляева, на каждом уроке была новая тема. Все спортсмены очень быстро включались в процесс. Аляева отметила особый подход бразильцев. "Они нам рассказывали, что впервые видят снег, и для них это удивительное событие, - сказала она. - Еще с ними было очень круто тусоваться, у каждой сборной был свой дом, в бразильском все сутки напролет были музыка, танцы, карнавалы, перья, блестки. Бразилия была такой, какой мы ее представляем".

© Личный архив Алины Аляевой

"Вообще, в принципе, период Олимпийских и Паралимпийских игр был временем постоянного праздника, состояния счастья, радости. Вроде ты занят делом, всем нужен, это делает тебя счастливым, но вместе с тем ты постоянно в тусовке, постоянно веселишься, у тебя есть ощущение какого-то праздника. Есть фильмы про петлю времени, когда герой застревает в одном времени, например, "День сурка". У меня друзья спрашивали про выбор одного отрезка времени. Я бы выбрала Олимпийские игры, потому что это было прямо круто, застрять там - это прикольно", - отметила Аляева.

Ощутить себя частичкой создания Олимпиады

Аляева рассказала про сложности с прибытием в Олимпийскую деревню. Все волонтеры жили на побережье Адлера и вставали очень рано, чтобы успеть на мероприятия. Сначала вся группа ехала на автобусе, после этого пересаживалась на поезд, затем шла пешком до фуникулера. После мероприятий все волонтеры, по словам Аляевой, были уставшими, замерзшими и иногда злыми. Организаторы с пониманием относились к перевозкам волонтеров, водители выключали свет в автобусах, что добровольцы могли поспать. Но при этом все равно было ощущение, что они занимаются крутым делом. "Ощущаешь в этот момент частью семьи, команды, какого-то большого события для страны. Ощущаешь себя частичкой этого: "Я делал Олимпиаду тоже", - сказала Аляева.

Как рассказывает Аляева, после Олимпиады она осталась в дружественных отношениях с большинством волонтеров. С некоторыми она до сих пор общается в соцсетях. Через несколько лет кто-то предлагал работу или участие в разных мероприятиях. "То есть связей осталось много, даже если мы не общаемся каждый день. Но если что, можем друг другу помочь", - добавила она.

"Работа волонтером на Олимпиаде в первую очередь дала осознание того, что я очень легко справляюсь с неожиданными ситуациями, с теми, с которыми раньше не встречалась, где нужно что-то решить, - сказала Аляева. - Мне тогда было 19 лет, это второй курс университета, особо не понимаешь жизнь, то есть я была таким ребенком еще. Я попала в атмосферу всего нового, до этого никогда в жизни не была в горах, там куча новых людей, иностранцев, обязанностей, нейронные связи перестроились со скоростью света. Тебе нужно заново перестроить свою жизнь, быт, и это сложнее, чем когда я уехала учиться в другой город. Когда ты уезжаешь учиться в другой город, то ты понимаешь, чего ожидать. А здесь ты даже не знаешь, что с тобой будет, приходится решать все в моменте. Я поняла, что крутая, могу много всего, с кем-то познакомиться, что-то решить. Начала больше верить в себя, больше быть ответственной за себя и свою жизнь".

"Еще захотелось учить язык. Я начала учить французский. Олимпиада проходит на английском и французском языках, с первым я более-менее справлялась, один француз дарил цветы. Хочется учить языки, путешествовать и общаться с миром на равных. То есть со всеми быть в контакте, со всеми дружить, потому что люди из других стран открывают нам что-то новое, заставляют работать твой мозг по-новому", - добавила она.

Когда отдаешь, то потом получаешь

После Олимпиады Аляева была волонтером в нескольких местах. Например, она помогала людям, у которых нет своего дома. "Практической помощи от слова "волонтерство" я не получаю. Здесь дело не в материальных вещах, а во внутренних, для себя. Как будто ты нужен людям, то, что ты знаешь, умеешь и можешь, можешь передать другим, от этого тебе плюсик к твоему хорошему самочувствию. Наверное, такие моральные моменты. Внутреннее ощущение спокойствия за чью-то жизнь. Как врач, который помог чем-то пациенту, - сказала Аляева. - Я врачом в свое время не стала, но помогаю людям через что-то другое, вот помогла, может быть, чью-то жизнь изменила. Потому что мне, например, тоже хотелось бы, чтобы оказали помощь".

© Личный архив Алины Аляевой

"В моей жизни тоже были такие моменты, когда мне попадался какой-то человек во время сложной ситуации в жизни, он задает мне какой-то вопрос, я отвечаю, и он дает какой-то совет, помогает каким-то действием. Ты сразу жить от этого хочешь. Оказывается, можно по-другому сделать, спасибо, что подсказали. В волонтерстве также себя ощущаешь - как будто ты выполнил какую-то миссию. В данный момент ты какому-то человеку помог", - добавила она.

На вопрос о том, в чем главная задача волонтерства, Аляева отмечает, что она заключается в помощи другим. "Мне кажется, важно понимать в жизни, что когда мы помогаем другим, так устроено, что помогут и тебе. Может быть, тебе поможет не этот человек, а другой. В любом случае какой-то хороший поступок вернется. Вот эта помощь другим людям, какая-то миссия. Если ты что-то имеешь, если у тебя есть внутренний ресурс, если ты кучу всего накопил, знаешь, умеешь, можешь давать людям заботу, знания, материальные вещи, то это круто. Нужно свой ресурс не копить постоянно, чтобы не взорваться, а отдавать это людям. Нужно понимать, что когда ты отдаешь много, то и получаешь столько же взамен из других источников. Тут, скорее, не отдавать, чтобы получить, а отдавать, чтобы быть счастливым. Быть для кого-то оазисом в жизни. Это же круто", - заключила Аляева.